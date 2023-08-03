Şimşek: Enflasyon 2024 ortasından itibaren düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti. Şimşek, enflasyonun 2024 ortasından itibaren düşmeye başlayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi. Şimşek enflasyonun 2024 ortasından itibaren düşeceğini belirtti.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 47,8'lik enflasyon oranının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını belirtti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şimşek "Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti" dedi.

Şimşek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir" ifadelerini kullandı.

En büyük aylık artış ulaştırmada

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün yaptığı açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 47,83 arttı. TÜFE'de artış bir önceki aya göre de yüzde 9,49 oranında oldu.

TÜİK verilerine göre ana harcama gruplarında yıllık değişim oranları da konutta yüzde 19,43, giyim ve ayakkabıda yüzde 22,65, haberleşmede yüzde 43,02, ulaştırmada yüzde 43,40, eğlence ve kültürde yüzde 45,28, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 46,58, ev eşyasında yüzde 50,12, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 52,81, eğitimde yüzde 53,57, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 60,72, sağlıkta yüzde 75,95, lokanta ve otellerde yüzde 82,62 olarak kaydedildi.

Ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranlarında ise en düşük artışın kaydedildiği kalem yüzde 2,67 ile eğitim oldu. Ulaştırmada ise aylık değişim oranı yüzde 17,75 olarak kayıtlara geçti.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla, 4 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 135 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ENAG'a göre 6 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 70

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı enflasyon rakamlarına göreyse Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 122,88 oldu. 2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69,21 olarak ölçüldü.

DW / EC,ET

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