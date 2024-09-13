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Şimşek: Dezenflasyonla enflasyon beklentisi düştü

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisinin düştüğünü açıkladı. Şimşek, ayrıca bütçe açığının milli gelire oranının düşürülmesi hedefinin olduğunu belirtti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1'e geriledi. 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu" dedi.

Bakan Şimşek, piyasa katılımcıları anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedeflerimizi destekliyor. Dezenflasyondaki belirginleşmeyle yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,1'e geriledi. 11 aydır azalan 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri ise sırasıyla yüzde 27,5 ve yüzde 18,4 oldu. Son 3 ayda 23,5 puan gerileyen yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 50'nin altına inmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde öngörülen bütçe açığının milli gelire oranının, gelecek yıl yüzde 3,1'e düşürülmesinin hedeflendiğini aktaran Şimşek, "Böylece mali disiplin, dezenflasyona güçlü destek sağlayacak. Fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımızı eşgüdüm içerisinde sürdüreceğiz. Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Maliye

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