Şimşek: Ciro 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi kolaylığı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi hususunda kolaylık sağlandığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi hususunda kolaylık sağlıyoruz. Yatırım yapan mükelleflerin enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.