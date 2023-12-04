Şimşek: Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu ifade ederken, kendisinden duyulmayan hiçbir habere ve dolaşıma sokulan dedikoduya itibar edilmemesini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu ifade ederken, kendisinden duyulmayan hiçbir habere ve dolaşıma sokulan dedikoduya itibar edilmemesini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül yüzde 5,28, Ekim yüzde 3,72 ve Kasım yüzde 1,96. Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız. Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz" dedi. - ANKARA