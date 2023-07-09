Şimşek: "Bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis ederek kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz.
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Şimşek: "Bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis ederek kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz.
Şimşek: "Bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis ederek kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz."
Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi