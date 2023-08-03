Şimşek: 2024 Yılından İtibaren Enflasyon Düşmeye Başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili dezenflasyon sürecinin başlayacağını ve enflasyonun 2024 yılından itibaren düşmeye başlayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilgili "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

TÜİK, bugün temmuzda enflasyon aylık bazda yüzde 9,49, yıllık bazda yüzde 47,83'e çıktığını duyurdu. Böylece, enflasyondaki baz etkili düşüş eğilimi sona ererek, hızlı bir tırmanışa geçti. ENAG verilerine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonu yüzde 13,18 ile rekor bir artış kaydetti. Yıllık enflasyonun ise yüzde 122,88 seviyesine çıktığını açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK: "2024 YILI ORTASINDAN İTİBAREN YILLIK ENFLASYON DÜŞMEYE BAŞLAYACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in duyurduğu yeni rakamlar sonrası enflasyonun düşeceğine yönelik açıklama yaptı. Şimşek, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak. Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."