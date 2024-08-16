Şimşek: 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğini vurguladı. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Temmuz'da geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz." - ANKARA