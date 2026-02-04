Haberler

Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca belirlenecek fiyat tarifelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, simit ve ekmek tarifelerinin belirlenmesi için yeni bir yönetmelik yayımladı. Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalar, artık bu tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebilecek. Tarifelerin belirlenmesi aşamasında Bakanlığın görüşünün alınması gerekecek.

Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca simit ile ekmeğe ilişkin hazırlanan tarifelere ilişkin Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınması gerekecek.

Bakanlıkça hazırlanan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar Kanunu'na tabi odalarca, üyeleri tarafından üretilen ve esnaf-sanatkarlar odalarınca belirlenmiş tarifelere konu mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyeleri için uygulamaya konulmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Bu kapsamda odalar, belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebiliyor.

Yapılan değişiklikle, söz konusu tarifeler odalarca, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla belirlenecek. Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunacak. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylayacak veya reddedecek.

Simit ve ekmek tarifelerinde maliyet unsurları yer alacak

Simit ile Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ndeki tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında, yönetim kurulunca maliyet unsurları ve gerekçeleriyle birlikte hazırlanan tarife talebi hakkında Bakanlığın görüşü alınacak.

Bakanlığın görüşünün olumlu olması durumunda tarife, ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak, olumsuz olması durumunda ise tarife talebi uzlaşma komisyonuna gönderilecek.

Uzlaşma komisyonu 6 kişiden oluşacak

Bu kapsamda, odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, ilin en büyük mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret il müdürlüğü, defterdarlık, ilgili belediye, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan 6 kişilik uzlaşma komisyonu oluşturulacak.

Simit ve ekmeğe ilişkin uzlaşma komisyonuna gönderilen tarife talepleri hakkında ilin en büyük mülki idare amirliği, Bakanlığın olumsuz görüşünün kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde komisyonu toplayacak. Gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra tarife belirlenecek.

Komisyon enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak

Uzlaşma komisyonu, değerlendirmesini yaparken tarife düzenlenecek yerin sosyo-ekonomik durumunu, mevcut maliyetler ve ortalama kar marjları ile Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerini göz önünde bulunduracak.

Tarifeler, uzlaşma komisyonu kararının ilgililere tebliği veya komisyona başvuru süresinin dolması üzerine yürürlüğe girecek.

İllerde en büyük mülki idare amir, büyükşehir belediyesi veya il belediyesi, ilçelerde de mülki idare amirler ile ilçe belediyeleri, odalarca tespit edilen tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ayrı ayrı veya birlikte tarifelerin kendilerine yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde uzlaşma komisyonuna itiraz edebilecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu