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Simav Kestanesine coğrafi işaret belgesi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Simav Kestanesine coğrafi işaret belgesi

Simav kestanesinin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldığı bildirildi.

Simav kestanesinin Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldığı bildirildi.

Simav Kestanesi için yıllardır süren emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyleyen Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir," 1 Temmuz 2022 tarihi TPE bülteninde 1152 tescil no ile coğrafi işaret tescilimiz yayınlandı. Lezzeti ve kalitesi artık ülkemizin her yerinde çok daha iyi tanınacak. Yıllardır verilen emekler için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık daha yüksek fiyata ve daha kolay satılacak olan "Simav Kestanesi" ilçemize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Simav Ekonomi Haberler

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