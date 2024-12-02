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Simav Kestanesi, Hisarcık Pazarında 220 Liradan Satışta

Simav Kestanesi, Hisarcık Pazarında 220 Liradan Satışta
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde coğrafi işaretli Simav Kestanesi, bu yıl 220 liradan satışa sunuluyor. Üreticiler, kestanenin kendine has özellikleriyle büyük ilgi gördüğünü belirtiyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kurulan pazarda 220 liradan satışa sunulan coğrafi işaretli Simav Kestanesi halkın tercih ettiği ürünlerin başında geliyor.

Simavlı üreticilerden satın aldığı kestaneleri Hisarcık pazarında 220 liradan satışa sunduğunu söyleyen İbrahim Barafil, "Simav Kestanesi kendine has rengi, aroması, iriliği ve yola dayanıklılığı gibi özellikleri sebebiyle ilçemiz pazarında vatandaşlardan büyük rağbet görüyor. Geçen yıl kilosunu 200 liradan satmıştık. Bu yıl ise kilosunu 220 liradan satıyoruz. Fiyatlar uygun olunca satışlarımız iyi gidiyor" dedi.

Simav ilçesinde yılda yaklaşık bin 500 ton dolaylarında kestane üretimi gerçekleşiyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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