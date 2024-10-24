Simav Jeotermal Kaynaklı Sera OSB İhalesi Gerçekleştirildi
Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera OSB'nin altyapı yapım işi ihalesi 7 firmanın katılımıyla yapıldı. Çalışmaların 2025 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.
Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) altyapı yapım işi ihalesinin 7 firmanın katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.
Jeotermal Kaynaklı Sera OSB'nin içme suyu, atık suyu, telekom ve elektrik altyapısını kapsayan ihale sonucunda çalışmaların 2025 yılı son çeyreğinde hazır hale getirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA