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Simav Jeotermal Kaynaklı Sera OSB İhalesi Gerçekleştirildi

Simav Jeotermal Kaynaklı Sera OSB İhalesi Gerçekleştirildi
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Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera OSB'nin altyapı yapım işi ihalesi 7 firmanın katılımıyla yapıldı. Çalışmaların 2025 yılı son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) altyapı yapım işi ihalesinin 7 firmanın katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Jeotermal Kaynaklı Sera OSB'nin içme suyu, atık suyu, telekom ve elektrik altyapısını kapsayan ihale sonucunda çalışmaların 2025 yılı son çeyreğinde hazır hale getirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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