Simav ilçesinde 'ilk hastalıktan ari işletmesi' sertifikalandırıldı

Simav ilçesinde 'ilk hastalıktan ari işletmesi'nin sertifikalandırıldığı bildirildi. Sertifikayı almaya hak kazanan hayvancılık işletmesi Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay tarafından ziyaret edilerek 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' takdim edildi.

İşletme sahibinin hastalıktan ari işletme olmak için başvurusu sonrasında, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü personeli tarafından yapılan tespit ve incelemeler sonucunda, asgari teknik ve hijyenik şartların yeterli olduğu, yapılan test ve analiz sonucunda Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıklarının olmadığı tescillendi. Kütahya'daki ari işletme sayının 10 işletmeye yükseldiğini ve bu işletmelerdeki hayvan sayısının 3 bin 842 olduğunu belirten İl Müdürü Emre Yeniay, Hastalıktan Ari İşletme sayısının arttırılmasını hedeflediklerini belirtti.

Hastalıktan ari işletmelerin arttırılmasının hayvancılığın gelişmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten yetkililer, " Ülkemizde ari işletmelerin arttırılması ile hem hayvan sürülerinin sağlıklı bir şekilde büyümesi sağlanacak ve hem de genetik kapasitesi yüksek anaç hayvan üretimi de artacaktır" ifadelerine yer verdiler. - KÜTAHYA