Simav İlçesinde Göletlere Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

Kütahya'nın Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki 10 gölete yavru sazan balığı bırakıldığı bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balıklandırma faaliyetleri çerçevesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçedeki göletlere yavru sazan balıkları bıraktıklarını söyledi. Müdür Tokdemir, yaptığı açıklamada, "2023 yılı programımıza göre Ahmetli, Hisarbey, Yeniköy, Sarıcaalan (Kusumlar), Savcılar, Örenli, Şenköy, Gölcük, Dağardı ve Söğüt göletlerimize 30 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Antalya'da Bakanlığımıza bağlı Su Ürünleri Üretim Enstitüsü'nden Kütahya İl Müdürlüğümüze gelen balıklar aynı gün içerisinde ilçemizdeki 10 gölete İlçe Müdürlüğümüz tarafından bırakıldı. İç sularda su ürünleri varlığını geliştirmek, balık varlığını artırmak ve amatör balıkçılık faaliyetini desteklemek amacıyla Bakanlığımızca her yıl bu uygulama yapılmaktadır. Biz de ilçemizde bulunan yaklaşık 20 göletin 10 tanesine bir yıl, diğer 10 tanesine de ertesi yıl olmak üzere tüm göletlerimize yavru sazan balığı bırakmaktayız. Bu sayede ilçemizdeki tüm göletlerimizde balık varlığı oldukça yüksek seviyeye ulaşmıştır. Amatör balıkçılarımızdan yasak dönemlerde (15 Mart-15 Haziran) avlanmamalarını, küçük balıkları gölete geri bırakmalarını ve ağ ile avlanmamalarını istiyoruz. Diğer kurallara ve kanunlara da uyarak avcılık faaliyeti yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hem Müdürlüğümüz tarafından hem de kolluk kuvvetleri tarafından ceza işlemine maruz kalacaklardır. İlçemizdeki göletlere bırakılan balıklarımız amatör avcılarımıza ve ilçemize hayırlı olsun' dedi. - KÜTAHYA