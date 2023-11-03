Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Sürek Avı Bilgilendirme Toplantıları Düzenledi

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede yapılacak olan sürek avı ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenledi. Teknik personel tarafından Akdağ, Güney, Naşa beldeleri ile Gölköy, Boğazköy ve Kalemyenice köylerinde toplantılar gerçekleştirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede yapılacak olan sürek avı ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede yapılacak olan sürek avı ile ilgili Akdağ, Güney ve Naşa beldeleri ile Gölköy, Boğazköy ve Kalemyenice köylerinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. - KÜTAHYA