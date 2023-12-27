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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Sera Kontrolleri Yaptı

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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, seracılık yapan işletmelerin sera kontrollerini ve örtü altı kayıt güncelleme işlemlerini gerçekleştirdi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sera kontrollerinin ve örtü altı kayıt güncelleme işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından seracılık yapan işletmeler ziyaret edilerek kontrolleri ve örtü altı kayıt güncelleme işlemleri gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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