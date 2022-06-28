Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Anız' uyarısı - Haberler

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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Anız' uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Anız' uyarısı

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere anız yakılmaması uyarısında bulundu.

Anız yakmanın kesinlikle yasak olduğuna dikkat çeken Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir," Bilindiği üzere anız yakılması sonucunda tarımsal üretim yapılan alanlarda faydalı mikroorganizma florası yok olmaktadır. Ayrıca verim kaybı ve erozyon gibi olumsuz durumlar da ortaya çıkmaktadır. Yakılan alanın civarındaki toprak üstü canlılar da zarar görmekte, etraftaki ağaç ve çalılar da yanabilmektedir. Ayrıca hava kirliliği de oluşmaktadır. Kısacası anız yakmanın pek çok olumsuzluğa sebep olduğu bilinmektedir. Konuyla ilgili yürürlükte olan tebliğler çerçevesinde ilçemiz sınırları içerisinde kontrollü anız yakılması dahil anız yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve yakanlara ceza işlemi uygulanacaktır. Üreticilerimizin bu konuya hassasiyetle özen göstermeleri ve aykırı hareket edenleri kamu kurumlarına, jandarma, emniyet veya İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirmelerini rica ediyoruz ' dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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