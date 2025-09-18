Haberler

Simav'da Sorgum Sudan Otu Hasat Zamanı Kontrolleri Yapıldı

Simav'da Sorgum Sudan Otu Hasat Zamanı Kontrolleri Yapıldı
Güncelleme:
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında sorgum sudan otu tarlalarında hasat zamanı kontrollerini gerçekleştirdi. Uzmanlar, kaliteli kaba yemin hayvansal üretim için önemine dikkat çekti.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince hasat zamanı kontrollerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında kaba yemler arasında yer alan ve verimiyle öne çıkan sorgum sudan otu tarlalarında hasat zamanı kontrolleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin önem taşıdığını belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
