Simav'da Sorgum Sudan Otu Hasat Zamanı Kontrolleri Yapıldı
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı projesi kapsamında sorgum sudan otu tarlalarında hasat zamanı kontrollerini gerçekleştirdi. Uzmanlar, kaliteli kaba yemin hayvansal üretim için önemine dikkat çekti.
Yetkililer, hayvansal üretimin sürdürülebilirliği için kaliteli kaba yemin önem taşıdığını belirttiler. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi