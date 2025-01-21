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Simav'da Çocuklara Meslek Tanıtımı Projesi

Simav'da Çocuklara Meslek Tanıtımı Projesi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 'Ustasından İşin Sırrı' projesi ile anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sanayideki farklı meslek dalları tanıtılıyor. Proje kapsamında çocuklar sanayi tesislerini ziyaret ederek mesleki eğitim hakkında bilgi alıyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde hayata geçirilen "Ustasından İşin Sırrı" projesi, ilçedeki anaokulu ve ilkokul öğrencilerine sanayideki farklı meslek dallarını tanıtmayı hedefliyor. Projenin protokolü, Kaymakam Bünyamin Karaloğlu'nun öncülüğünde imzalanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

Proje kapsamında Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven, Şerife Narin Koyuncuoğlu Anaokulu öğrencileriyle birlikte bir sanayi tesisini ziyaret etti. Minikler, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek, çalışanların iş ortamını gözlemledi. Ayrıca, çalışanlarla sohbet eden çocuklar, mesleki eğitimin önemine dair ilk bilgilerini aldı.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, projenin önemine değinerek, "Türkiye'nin her meslek dalına ihtiyacı var. Bu proje, çocuklara farklı bakış açıları kazandırdığı gibi ülkemizin sanayi alanındaki gelişimine de katkı sağlayacak" dedi.

Proje kapsamında ilerleyen günlerde daha fazla öğrenci grubunun sanayi tesislerini ziyaret etmesi ve yeni açılacak meslek lisesiyle uygulamalı mesleki eğitimin yaygınlaştırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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