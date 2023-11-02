Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi Kapsamında Araziler Kamulaştırılacak

Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi çerçevesinde bazı araziler Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili kesimlerdeki taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilatın kamulaştırılması kararı alındı.

Silvan Barajı Rölekasyon Yolları Projesi çerçevesinde bazı araziler Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu proje kapsamında Kulp-Lice (Sarım Çayı Köprüsü Varyantı) il yolu, Kulp-Muş il yolu ve Kulp-Hamzalı il yolunun ilgili kesimlerinde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla anılan güzergahtaki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.