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Silifke'de Çeltik Hasadı Başladı

Silifke'de Çeltik Hasadı Başladı
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Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 13 bin dönümlük alanda çeltik hasat dönemi başladı. Kaymakam ve yerel yöneticiler, hasat etkinliğine katılarak çiftçilere başarılar diledi.

Mersin'in Silifke ilçesindeki yaklaşık 13 bin dönümlük alanda yetiştirilen çeltikte hasat dönemi başladı.

İlçede sezonun ilk çeltik hasadı, Kurtuluş, Sökün, Bahçe, Çeltikçi ve Gülümpaşalı mahallelerindeki arazilerde yapıldı.

Biçerdöverlerle toplanan ürünler, kurutma işlemi için belirlenen alanlara bırakıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine katılan Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün ile Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, çiftçilere çalışmalarında kolaylık diledi.

Turgut, gazetecilere, ilçedeki yaklaşık 13 bin dönüm alanda çeltik üretildiğini belirterek, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Üretici Mehmet Akış da sıcak hava nedeniyle rekoltede düşüş beklediklerini ifade ederek, çeltiğin, kurutma işleminin ardından kilogramı 20-22 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Ekonomi

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