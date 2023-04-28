Silahlı robot Sarbot'a Teknofest'te yoğun ilgi

Sarsılmaz'ın robotik silah sistemlerine yönelik yeni şirketi tarafından geliştirilen silahlı robot projesi Sarbot, Teknofest'te ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Hep ilkleri başarmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, "Coğrafyamız hep karışıktı, karışık olmaya da devam edecek. Biz ne kadar güçlü ve kendimizden emin olursak, güçlülüğümüzü dostumuza veya düşmanımıza ne kadar ifade edebilirsek o kadar çok sözümüz geçer. Bunun altını da ürünlerimiz ile bizler dolduruyoruz. Bu coğrafyalarda görev yapan askerlerimiz gururla kendi ülkelerinde üretilmiş ürünleri taşıyor. Biz de gururla üretmeye devam ediyoruz" dedi.

27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, savunma sanayinin öncü isimlerinden Sarsılmaz da yer alıyor. 100 yılı aşan tarihe sahip Sarsılmaz Silah Sanayi, Teknofest'te yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'den fazla ürün arasından geniş bir yelpazeyi ziyaretçilerle buluşturuyor. Yerli imkanlarla üretilen ve Atak helikopterlerinde kullanılan 20 milimetrelik top ile Hürkuş uçaklarına entegre edilecek 12,7 milimetre makineli tüfekler de Teknofest'te ziyaretçilerini bekliyor.

"TEKNOFEST, SAVUNMA SANAYİ İLE HALKIMIZI BİR ARAYA GETİRİYOR"

Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Yardımcısı ve TR Mekatronik Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Öner Özyılmaz Teknofest'teki amaçları ile ilgili şöyle konuştu:

"Ülkemizi savunan yeni ve gelişmiş teknolojileri herkes tanımak, dokunmak, ellerine almak, fotoğraf çektirmek ve bir hatıra oluşturmak istiyor. Dolayısıyla Teknofest, savunma sanayi sektörü ile halkımızın karşılaştığı en güzel birlikteliklerinden biri. Bu yüzden herkesi Teknofest'teki yerimize bekliyoruz. Sarsılmaz olarak grup şirketlerimizin ürünlerini burada sergiliyoruz; Son 20 yılda gelişen Türkiye'nin savunma sanayisinde en büyük hafif silah üreticisi Sarsılmaz'ın tabancaları, piyade tüfekleri, klasik ürünleri ve yenilikçi ürünleri bir arada bulunuyor. Bunların içinde Sarbot, Atak helikopterinin 20 milimetrelik topu, Hürkuş'un kanat altındaki 12,7 milimetrelik makinalı tüfeğimiz de var. Ziyaretçilerimiz bahsi geçen ürünlerin hepsini burada görebilir."

"GURUR DUYUYORUZ AMA KARADA DA BENZERİ OLMALI"

Yıllarca hep ilkleri başarmak için çaba gösterdiklerinin altını çizen Özyılmaz, "Türkiye'nin ilk yerli piyade tüfeğini Sarsılmaz 5-56 olarak ilk yerli makinalı tabancasını Sarsılmaz 109 olarak, Revolvenini SR38 olarak üretti. Bunlar yıllardır sahada olan ve beğenilerek kullanılan klasiklerimiz. Bugün Türkiye'de kolluk kuvvetlerimizin kullandığı silahlara oransal olarak bakarsanız, biz yüzde 85'in üzerinde pazar payına sahibiz. Teknoloji gelişiyor, insan argümanını geri plana çektiğimiz insansız sistemlere yöneliyoruz. Ülkemiz bu konuda özellikle hava platformlarında çok büyük başarılar gösteriyor. Gurur duyuyoruz ama karada da benzeri olmalı. Dolayısıyla Sarbot sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada herkesin yenilikçi olarak çalıştığı bir platform. Bizim ürettiğimiz Sarbot, sahada da Teknofest'te de İDEF Fuarı'nda da sergiyebileceğimiz yeni versiyonları vizyonumuzun bir göstergesidir. Eminim bugün Teknofest'i gezen gençlerimiz, çocuklarımız 3-5 sene sonra üniversitede okuyup, bizimle çalışmaya başlayınca bu robotları hep beraber daha iyi yerlere getireceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"KAPALI BİNALARA GİREBİLİR, TEHDİT UNSURLARINI BERTARAF EDEBİLİR"

Sarbot'un özellikleri ile ilgili de bilgi veren Özyılmaz, "Uzaktan komuta edebileceğiniz bir sistemi, tehlikeli gördüğünüz bir mekana yaklaştırabilir, kapalı binalara girebilir ve buralardan görüntü alabilir ya da tehdit unsurlarını bertaraf edebilir. İnsanın yerini alan her otonom sistemde olduğu gibi silah sistemlerini de bu tarafa eviriyoruz. Bunun için hem Ankara'da hem İstanbul'da beraber çalışan 2 ekibimiz var. Sarbot'un üzerinde taşıdığı silah sistemi Sarsılmaz'ın ürünü ama robotta artık yerli olarak sarsılmazın ürünü olacak. Dolayısıyla farklı boyutlarda farklı operasyon sürelerine göre tasarlanmış robotlarımızı yakın zamanda sahada göreceğiz" dedi.

TEKNOFEST'TE SİMÜLE ATIŞ DENEYİMİ

'Karada, denizde ve havada' sloganıyla bir askeri birliğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kalibrede silah ve mühimmat üreten Sarsılmaz, Teknofest ziyaretçilerine özel açık hava test poligonunun tüm ortam, mesafe ve detay özelliklerinin birebir dijital dünyaya aktarılmasıyla oluşturulan simülasyon kapsamında SAR9 SC, SAR9 SP ve SAR9 CX model tabancalar, SAR 109T makineli tabanca ve SAR 56 piyade tüfeğiyle ultra gerçekçi atış deneyimi yaşıyor.