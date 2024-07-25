Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı düzenlendi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2024 yılı 3. olağan toplantısı düzenlendi.

İstihdama ve mesleki eğitime yönelik önemli konuların ele alındığı toplantıda, devlet ve özel sektör destekli projelerle istihdam imkanları ve ilin mesleki eğitim politikaları değerlendirildi. Çalışma ve İş Kurumu tarafından hazırlanan engelli ve eski hükümlülere yönelik "Kendi İşini Kurma Projeleri" de kurul üyelerine sunularak onaylarına sunuldu.

Vali Kızılkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, "İl düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması için tüm paydaş kurumlarımız ve özel sektör ile iş birliği içinde çalışacağız. Hep birlikte daha fazla gayret göstereceğiz." dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi. - SİİRT