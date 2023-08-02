Siirt Üniversitesi, temizlik ve bakım ürünlerini Libya'ya ihraç etti

Siirt Üniversitesi, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında ürettiği temizlik ve bakım ürünlerini ilk kez Libya'ya ihraç etti. Üniversite, AR-GE çalışmalarıyla Türkiye'de önemli bir konuma gelmiştir.

Siirt Üniversitesi, üretmiş olduğu temizlik ve bakım ürünlerinden ilk ihracatını Libya'ya yaptı.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı çerçevesinde tarım ve hayvancılık" alanında ihtisaslaşan Siirt Üniversitesi; bölgenin inovasyon potansiyellerini ortaya çıkarmak, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak ve hem ulusal hem de bölgesel ekonomiye katma değer sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

İhtisaslaşma programı çerçevesinde kamu-üniversite-sanayi işbirliğini çerçevesinde, teknolojik ve katma değeri yüksek yeni veya ara ürünleri geliştirmek veya mevcut ürünlerin kalitesini yükseltmek amacı ile kurulan Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi yerel tarımsal ürünlerimiz fıstık, bıttım gibi ürünleri sanayi ham maddesi olarak kullanarak; fıstık kolonyası, limon kolonyası, bıttım sabunu, doğal bıttım şampuanı, sıvı el sabunu ile çamaşır suyu, kireç çözücü ve yüzey temizleyici gibi temizlik ve bakım ürünleri üretmektedir.

Ürünleri yurtdışına ihraç etmek için girişimde bulunan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin'in çabaları sonucu Libya'lı yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde bir konteyner dolusu temizlik ve bakım ürünü Libya'ya doğru yola çıktı. Irak, Sudan ve Almanya firmaları ile görüşmeler devam etmektedir.

Yapılan ihracatla ilgili değerlendirmede bulunan rektör Şındak 2007 yılında kurulan üniversitenin ciddi bir gelişim süreci sergilediğini belirterek, AR-GE çalışmaları açısından üniversitenin mühendislik alanında Türkiye'de birinci, matematik biliminde Türkiye'de dördüncü, Ziraat Fakültesi "Toprak Bilimi" alanında Türkiye'de sekizinci olduğunu söyledi.

Siirt Üniversitesinin sıradan bir üniversite olmaktan çıkıp AR-GE yönü çok güçlü bir üniversiteye dönüştüğünü ifade eden rektör Şındak, "Bunlar bizim gurur kaynağımızdır bu gururda emeği olan bütün çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - SİİRT