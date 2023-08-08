Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, ICC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Bir süre önce yapılan kongrede belirlenen ICC Türkiye Komitesi kendi arasında görev bölümü yaptı. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, ICC Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına getirildi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, Siirt TSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu'nun, ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildiği belirtildi. Milletlerarası Türkiye Komitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine başlayacak olan Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Milletlerarası Ticaret Odası'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kuzu, "Milletlerarası Ticaret Odası faaliyet gösterilen tüm endüstrilerden teşebbüsleri temsil etmek, uluslararası ticareti çok taraflı kurallara dayalı bir şekilde geliştirmek ve sınırlar ötesi ticaret ve yatırımı desteklemektedir" dedi. - SİİRT