Siirt Ticaret İl Müdürlüğü Marketlerde Etiket Denetimi Gerçekleştirdi

Siirt Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fahiş fiyat ve stokçuluk önlenmeye çalışıldı. Ekipler, fiyatlar, gramaj eksikliği ve etiket kontrolü gibi konuları inceledi.

Siirt Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetimi gerçekleştirdi.

Siirt Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerde fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Marketlerde denetim gerçekleştiren ekipler, market raflarındaki fiyatları inceledi, gramaj eksikliği ve etiket kontrolü yaptı.

Ekipler, reyon ve kasa fiyatlarını da kontrol ederek güncel fiyatları kayıt altına aldı. - SİİRT