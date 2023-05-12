Siirt'te yüzde 50 hibe ile güneş enerji sistemi yapıldı

Siirt'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yüzde 50 hibe ile yapılan güneş enerji sistemi yatırımı tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen program çerçevesinde 2022 yılında 737 proje desteklenirken, 2023 yılında 398 projenin destekleneceği belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yüzde 50 hibe ile yapılan güneş enerji sistemi yatırımının tamamlandığı ifade edildi. Açıklama, "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde 28 milyon 524 bin lira tutarında 737 proje desteklendi, 2023 yılında ise 45 milyon 647 bin lira tutarında 398 proje desteklenecektir" denildi. - SİİRT