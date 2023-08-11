Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Uzman Eller Projesi kapsamında, 18 üreticiye toplamda 4 milyon 500 bin lira hibe ödemesi yapılacak. Projeler arasında arı yetiştiriciliği, bal üretimi, süt sığırı yetiştiriciliği, koyun yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı ve besi sığırı yetiştiriciliği yer alıyor.

Siirt'te Uzman Eller Projesi ile 18 üreticiye 4 milyon 500 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Destekleri programı kapsamında Uzman Eller Projesi hibe sözleşmesi imzalayan üreticilere yönelik projelerin uygulanması hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Sözleşme imzalanan 18 projeden 5'i arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, 2'si süt sığırı yetiştiriciliği, 7'si koyun yetiştiriciliği, 2'si keçi yetiştiriciliği, kontrollü örtü altı ve besi sığırı yetiştiriciliğinden oluşuyor.

Proje başına 250 bin lira olmak üzere toplamda 4 milyon 500 bin lira hibe desteği ödemesi yapılacak.