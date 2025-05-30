Siirt'te Türkiye'nin En Büyük Böğürtlen Bahçesi Kuruluyor

SİİRT'te sözleşmeli üretim modeli ile kurulacak böğürtlen bahçeleri için, Kurtalan ilçesinde 230 dönüm üzerinde kurulan, Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki böğürtlen bahçesine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından teknik gezi düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilmesi planlanan 'Siirt'te Modern Böğürtlen Bahçelerinin Kurulumu ve Böğürtlen Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Siirt Tarım ve Orman Müdürü ve personelleri, Kurtalan ilçesi Yunuslar köyünde 230 dönüm üzerinde kurulan, Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki böğürtlen bahçesine teknik gezi düzenledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, "İlimiz için çok önemli bir ürün, ilimizde ikinci bir yeşil altın olması için mücadele verdiğimiz bu konuda proje yaptığımız bir ürün. 2026 GAP projesi kapsamında ilimizde böğürtlen yetiştiriciliğini gerçekleştirmek için yaklaşık 250 dekarlık yeni bir ürün ekmeyi planlıyoruz" dedi.

GAP İdaresi ile hazırlanan projenin özellikle kadın istihdamının artırılması, işsiz gençlere iş imkanının sağlanması, kırsaldan şehre göçün engellenmesi alanında önemli bir ürün olduğunu belirten Şanverdi "Üreticilerimiz bu ürünü yetiştirmek için bizlere müracaat ettiler. Bizler de, GAP idaresi ile üreticilerimize bu ürünü daha iyi yetiştirmek ve ileride fıstıktan sonra katma değerli yeni bir ürün kazandırmak istiyoruz. Şuan sadece Kurtalan ilçemizde yetiştirilen bu ürünü yeni projemizle Siirt'in tüm ilçelerinde yaygınlaşmasını sağlayarak, Siirt'in marka değeri haline gelmesini istiyoruz" dedi.

'EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ İLE OLMASI'

Projenin 2026 yılında hayata geçirileceğini söyleyen Şanverdi, "Projemiz, özellikle GAP idaresine yazdığımız ve 2026 yılında uygulamaya çalıştığımız bir proje. Bu projenin en önemli özelliği sözleşmeli üretim modeli ile olması. Yani 250 dekarın tamamını sözleşmeli üretim kapsamında yapacağız. Üreticilerimiz, ürettiği bütün ürünleri sözleşmeli üretim kapsamında firmalara satacaklar. Dolayısıyla ürünün tarlada kalması veya para etmemesi gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Yüzde 75 hibe desteği yapacağımız bir proje. İlimizde şuan yaklaşık 230 dekar alanda 318 ton verimle Türkiye'de 2'nci sırada yer almaktayız verim anlamında" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT -