Siirt'te TOKİ konutlarının temel kazısı başladı - Haberler

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Siirt'te TOKİ konutlarının temel kazısı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Siirt'te TOKİ konutlarının temel kazısı başladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde TOKİ konutlarının temel kazı çalışmaları başladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde TOKİ konutlarının temel kazı çalışmaları başladı.

Konutların yapımını üstlenen Kurtalan merkezli firma sahibi Adil Uyanık, dar gelirli aileler için yapılacak olan konutların temel kazı çalışmalarının başladığını ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kurtalan ilçesinde yapılacak olan 79 adet konutun inşaatı ile altyapısı ve çevre düzenlemesine ait temel kazı çalışmalarına başladıklarını belirten iş adamı Uyanık, vatandaşların ve ilçenin ihtiyacı haline gelen toplu konutun inşasının başlamasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yapılacak olan büyük yatırım ile ilçenin çehresini değiştirerek vatandaşlara en iyi, en güzel hizmet olan konutların temel kazı çalışmalarına başladıklarını dile getiren Uyanık, "Allah nasip etti buranın ihalesini de biz aldık. 79 konut da burada yapacağız. Bunun 48 tanesi 2+1'dir. 31 tanesi de 3+1'dir. Burada 2 tane de iş merkezi var. Buraya TOKİ'nin yapılmasıyla güzel hizmetler gelecek. Özellikle de bizim bölgede ihtiyaç duyulan konutların bir nebze olsun kiraların düşmesinde, binaların maliyetinin düşmesinde fayda olacaktır. Allah devletimize zeval vermesin ve dileğim bu projelerin devamıdır" dedi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurtalan Siirt Ekonomi Haberler

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