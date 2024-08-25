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Siirt'te Tiftik Battaniyesi Üretimi Azalıyor

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Siirt'te üretilen Tiftik Battaniyesinin son yıllarda üretim miktarındaki düşüş, ilin ekonomisine olan katkısının azalmasına neden oldu. Hem maliyet artışları hem de talebin azalması, ürünün ekonomik değerini etkiliyor. Tiftik Battaniyesi, çoğunlukla yurt içi satışlarının yanı sıra, hediyelik olarak yurtdışına da gönderiliyor.

Siirt'te üretilen Tiftik Battaniyesinin son yıllarda üretim miktarındaki düşüş, ilin ekonomisine olan katkısının azalmasına neden oldu.

Siirt Tiftik Battaniyesi, yıllardır bölgede üretilen ve el işçiliği ile hazırlanan bir tekstil ürünü olarak biliniyor. Ancak, son yıllarda hem maliyet artışları hem de talebin azalması, ürünün ekonomik değerini etkiliyor. Tiftik Battaniyesi, çoğunlukla yurt içi satışlarının yanı sıra, hediyelik olarak yurtdışına da gönderiliyor.

Geçmiş yıllara göre Tiftik Battaniyesinin ekonomik katkısının azaldığını belirten battaniyesi ustası Mehmet Ali Çevik, tiftik battaniyesinin ekonomiye katkısı eskiden çok daha fazla olduğunu, 400-450'ye yakın tezgahları olduğunu söyledi.

Bu tezgahların şu anda en fazla 40-45 tane olduğun ifade eden Çevik, "Tabi üretim az olunca ekonomiye katkısı da az oluyor. Siirt tiftik battaniyesi saf tiftikten koyun tiftik keçisinden üretiliyor. Bizlere gelen tiftiği ip haline getirip battaniye olarak dokuyoruz. Tiftik Battaniyesinin yaz aylarında satışı ağırlaşıyor, fakat hediyelik eşya olarak gönderiyoruz. İsimlik veya arkamda gördüğünüz Türk bayrağı şeklinde Türk bayrağının altına isimler yazarak satıyoruz. Bu şekilde satışlarımız devam ediyor. Satışlarımız genelde yurt içi fakat gönderdiğimiz hediyeler yurt dışına da gidiyor. Aracılar vasıtasıyla kendimiz üretiyoruz, onlara gönderiyoruz. Onlar da yurt dışına hediyelik olarak gönderiyorlar" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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