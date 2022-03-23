Siirt'te parklar güneş enerjisiyle aydınlanacak

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kooperatif Mahallesinde bulunan Uzun Parka yerleştirilen güneş enerjili aydınlatma sistemi ile parklar artık kendi enerjisini üretecek.

Enerjide yaşanması muhtemel sıkıntıları hesaplayan ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçlayan Siirt Belediyesi, doğal enerji kaynaklarını kullanma yolunda önemli bir adım attı. Projelendirmeyi ve teknik alt yapısını belediye personelinin gerçekleştirdiği ' Güneş Enerjisi ile Aydınlatma Sistemi' düşük bir maliyetle vatandaşın hizmetine sunuldu. Kurulumdan sonra herhangi bir ek masraf gerektirmeyen sistem, bir enerji tüketim bedeli de getirmiyor. Güneş enerjili aydınlatma sistemi aynı zamanda elektrik kaçağını ve bu sebeple meydana gelebilecek kazaları ortadan kaldırması yönüyle de tercih ediliyor.

Güneş enerjisi ile aydınlatma sistemini iki parkta uygulamaya koyan Siirt Belediyesi, bu sistemi daha da yaygınlaştırarak, bütün parklarda kullanmayı hedefliyor. - SİİRT