Siirt'te Kuyumcular İnternetten Alınan Altının Sahte Olabileceği Konusunda Uyarıyor

Siirt'te kuyumcular, internetten alınan altının sahte olup olmadığını bazen kendilerinin de anlamadığını belirterek uyarıda bulundu.

Düğün sezonunun başladığı dönemde sahte altın konusunda açıklamada bulunan kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda uyardı. İnternetten yapılan alışverişlerde sahte ve düşük ayarda altın ile karşılaşılabileceği belirtildi.

Altının sahtesi ve gerçeğini bir bakışta anlamanın zor olduğunu belirten kuyumcu Seyyit Ahmet Özçelebi, vatandaşların farklı mercilerden altın yatırımına geçiş yaptıklarını ve özellikle internet üzerinden satın alınan altının sahte olup olmadığının anlaşılamadığını söyledi.

"Bazen biz bile internet üzerinden satın alınan altınların ne kadar gerçek ne kadar sahte olduğunu anlayamıyoruz" diyen Özçelebi, "İnternet üzerinden satın alınan altınlarda sahtelikten ziyade ayarı da düşük olabiliyor. Bu nedenle tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden altın almanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Instagram'da birçok kuyumcu adresleri mevcuttur. Genelde güvenilir oluyorlar ama satılan altına hakkından çok daha fazla bir değer biçiyorlar. 10 bin TL'lik ürün 15 bin TL'ye satılıyor. Geri dönüşümü ile de uğraşamıyorsun. Altının kargo işlemi de zaten çok sancılı bir süreçtir. O yüzden en güzeli, bildiğiniz ve güvendiğiniz yerden almanızdır ki işin helali de altını elinize almanızdan geçiyor. Çünkü altının parasını veriyorsun, altını eline alıyorsun, helali ve doğru olanı budur. Instagram üzerinden de satılan altınlara çok güvenmemenizi tavsiye ediyorum" dedi. - SİİRT