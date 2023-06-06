Siirt'te kırmızı mercimek hasadı başladı

Siirt'te düzenlenen tören ile kırmızı mercimek hasadına başlandı. Siirt'in kırmızı mercimek üretiminde 4'üncü sırada olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, '150 bin dekardan 27 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz' dedi.

SİİRT'te düzenlenen tören ile kırmızı mercimek hasadına başlandı. Siirt'in kırmızı mercimek üretiminde 4'üncü sırada olduğunu belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, "150 bin dekardan 27 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hububat merkezlerinden biri olan Siirt'te, kırmızı mercimek hasadına başladı. Hasat için merkeze bağlı Pınarova köyünde tören düzenledi. Törene katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt'in kırmızı mercimek üretiminde Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığını söyledi. Kentteki mercimek üretiminde ciddi artış olduğunu belirten Demirhan, "2019 yılı üretim alanı 69 bin dekar olan kırmızı mercimek üretimimiz, 2023 yılı itibarıyla 150 bin dekar araziyi aşmış bulunmaktadır. Bu yüzde 100'ün üzerinde bir artışa denk gelmektedir. Stratejik bir ürün olan kırmızı mercimek üretiminin artırılması için projeler aralıksız devam edecektir" dedi.

'27 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ'

Bahar aylarındaki yağış ile birlikte dekar başına 200 kilogram verim beklediklerini anlatan Demirhan, "Verim bu şekilde gerçekleşirse; 150 bin dekardan 27 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Yaklaşık 1 milyon dekar tarım alanı bulunan Siirt'te, 560 bin dekar alanda hububat ve bakliyat ekimi yapılmaktadır. 2021'de 111 ton, 2022'de ise 'Mercimekle Şahlanan Garzan Ovası Projesi' ile 5 milyon TL bütçe ile 523 çiftçiye, 20 bin dekar alan için, 275 ton sertifikalı mercimek tohum dağıtımı yapılarak, ilimizde sürülmedik tarla, ekilmedik alan bırakılmamaya çalışılmıştır. Toprak ile buluşturduğumuz tohumların bugün bizlere katbekat geri dönüşünü göreceğiz" diye konuştu. (DHA)