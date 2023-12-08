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Siirt'te Kadın Kooperatifi Üzüm Yaprağı Salamura Tesisi Kurdu

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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Pirinçlik köyünde 7 kadının bir araya gelerek kurduğu Üreten Eller Kadın Kooperatifi Tayfi Üzüm Yaprağı Salamura Tesisi çalışmalarına devam ediyor. Siirt Valisi ve GAP Başkanı tesis ziyaretinde bulundu.

Siirt'te 7 kadının bir araya gelerek açtığı tesis üretimlerine devam ediyor

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Pirinçlik köyünde 7 kadının bir araya gelerek 650 bin TL'ye kurduğu 'Üreten Eller Kadın Kooperatifi Tayfi Üzüm Yaprağı Salamura Tesisi' çalışmalarına devam ediyor.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, GAP Başkanı Dr. Hasan Maral ile birlikte Şirvan'ın Pirinçlik köyü Üreten Eller Kadın Kooperatifi Tayfi Üzüm Yaprağı Salamura Tesisini ziyaret etti.

Üreten Eller Kadın Kooperatifi Tayfi Üzüm Yaprağı Salamura Tesisi çalışanlarını tebrik ettiğini belirten Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya "Sevgili Pirinçli köyü halkı, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Proje çevreye, Siirt'imize hatta ülkemize cesaret veren örnek teşkil eden bir projedir. Bu ve benzeri projelerin ilimizde, yöremizde, ülkemizde artmasını temenni ediyoruz. Özellikle projenin içerisinde hanımefendilerinin olması ayrı bir anlam katıyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Böyle güzel bereketli bir günde bizleri konuk eden Pirinçli köyü halkını da saygılarımı sunuyorum. Şimdi hep birlikte inşallah tesisi gezelim ve bu emeği geçen yürekli hanımefendileri hep birlikte canı yürekten tebrik edelim" dedi.

GAP Başkanı Hasan Maral; bu projenin konusunda tam bu konsepte uyan önemli projelerden biri olduğunu söyledi. Maral, "Biz çünkü kısa sürede istihdam artışına katkı sağlayabilecek, bölgenin yerel imkanlarını devreye koyabileceğimiz, bölgenin imkanlarına hareket ve yerelde istihdam oluşturabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz. Pazar problemi olmayan istihdam artışına katkı sunan bu projenin daha da büyütülmesi ve geliştirilmesi için idare olarak biz gerekli desteği vermeyi taahhüt ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kemal Kızılkaya Siirt Valiliği Şirvan Siirt Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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