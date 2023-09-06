Siirt'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı
Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, perakende ve toplu tüketim yerleri denetlendi. 2022 yılında 1448 işletmeye yönelik 2 bin 563 denetim yapılırken, bu yıl ise 1459 işletmeye 1313 denetim gerçekleştirildi. Tüketicilerin gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na iletebileceği belirtildi.
Siirt'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum bünyesindeki 81 ilde eş zamanlı düzenlenen denetimlerde perakende ve toplu tüketim yerlerini denetledi.
2022 yılında gıda güvenliği bilgi sistemine kayıtlı 1448 işletmeye yönelik 2 bin 563 denetim yapılırken, bu yıl 1459 işletmeye 1313 denetim yapıldı.
Tüketicilerin gıda ile ilgili her türlü ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na yapabileceği belirtildi.