Siirt'te işletmelerde gıda denetimi yapıldı

Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, perakende ve toplu tüketim yerleri denetlendi. 2022 yılında 1448 işletmeye yönelik 2 bin 563 denetim yapılırken, bu yıl ise 1459 işletmeye 1313 denetim gerçekleştirildi. Tüketicilerin gıda ile ilgili ihbar ve şikayetlerini ALO 174 Gıda Hattı'na iletebileceği belirtildi.