Siirt'te hizmete giren mezbahada bayrama kadar ücretsiz hizmet verilecek

SİİRT (AA) - Siirt'te hizmete giren mezbahada Ramazan Bayramı'na kadar ücretsiz hizmet verilecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Gökçebağ yolunda faaliyete giren mezbahada incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Hacıbektaşoğlu, bölgenin önemli hayvancılık merkezi olan Siirt'in modern bir mezbahaya kavuştuğunu söyledi.

Deneme kesimlerinin tamamlandığı mezbahada Ramazan Bayramı'na kadar ücretsiz hizmet verileceğini aktaran Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Burada deneme kesimleri devam ediyor. İlimize modern bir mezbaha kazandırıldı. Girişten itibaren küçük ve büyükbaş hayvanlar barkod sistemiyle tanımlanıyor. Bugün itibariyle tüm kasaplara hizmet vermeye başlandı. Bayramdan sonra da normal belirlenen tarifeye uygun kesimler yapılacaktır. Kesim ücretleri de bölgedeki illerden daha düşük olacak."

Kasaplar Odası Başkanı Abdülkadir Can da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mezbahaya teslim ettiğimiz hayvanları her aşamada elektronik ortamdan takip edebileceğiz. Hayvanlar veteriner tarafından muayene edilip kontrol edildikten sonra kesime gönderilecek ve hijyenik ortamda soğuk hava depolu kamyonlarla bizlere teslim edilecek." diye konuştu.

Siirt Belediyesi bünyesindeki mezbahada 500 hayvan kapasiteli iki soğuk hava deposu ile 300 hayvan kapasiteli bir şoklama alanı bulunuyor.