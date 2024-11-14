Siirt'te Fıstık Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

Siirt'te yeni mahsulle fıstık fiyatları düşerken ana çatlak kavrulmuş fıstığın kilosu 500 liradan alıcı buluyor.

Geçen yıl kilogram fiyatı 700 TL'ye kadar yükselen Siirt fıstığı yeni mahsulün piyasaya gelmeye başlaması ile düşüş yaşadı. Ana çatlak kavrulmuş fıstığın kilosu 500 liradan alıcı buluyor. Esnaf Nimetullah Sevilgen bol ve bereketli bir sene geçirdikleri için fıstık fiyatlarının yükske rekolte nedeniyle geçen yıla göre bu yıl uygun olduğunu söyledi. Sevilgen, "Fıstık fiyatları ana çatlak birinci kalite şu anki fiyatları 450 liradır. Geçen sene fıstıklar 650 liraydı. Şu an fıstık 450 liradır. Normal yüzde yüz ana çatlak ise 500 liradır. Yüzde 30-40 ana çatlak ise 350-400 lira civarıdır. En yüksek fiyat 500 liradır. Ama esnaf fıstığını satmıyor. Fıstığın fiyatı şu an ucuz olduğu için kimse ürününü satmıyor" dedi. - SİİRT