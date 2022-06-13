Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
Siirt'te düğün sezonu açıldı, şal-şepik kumaşına ilgi arttı

Siirt'te düğün sezonun açılmasıyla birlikte Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan, kök boya ile renklendirilen şal-şepik kumaşına ilgi arttı.

Siirt'te düğün sezonun açılmasıyla birlikte Eruh ilçesinde doğal tiftikle yapılan, kök boya ile renklendirilen şal-şepik kumaşına ilgi arttı.

Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal-şepik kumaşına ilgi her geçen gün artıyor.

Ürettikleri kumaşları yurdun her tarafına gönderdiklerini dile getiren Eruh Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, aldıkları siparişlerden dolayı oldukça memnun olduklarını söyledi. Çelik, "Bulunduğumuz yerde yüzde yüz tiftikten şal-şepik kumaşı üretimini gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz şal-şepik kumaşlarını yurdun her tarafına gönderiyoruz. Düğün sezonun açılması ile birlikte kumaşlarımıza rağbet oldukça artmıştır. Şuanda kursumuzda 30 kursiyerimiz mevcut. Kursiyerlerimize aynı zaman da kursiyerlerimize günlük olarak ücretler ödemekteyiz. Hem onlara meslek öğretip hem de ailelerine yardımda bulunmalarını sağlamaktayız" dedi.

Eruh Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur Müdürlüğünün ortak projesi ile hayata geçirilen şal-şepik projesinde 30 kursiyer eğitim görerek meslek sahibi oluyor. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title