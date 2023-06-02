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Siirt'te doludan zarar gören bahçelerde zarar tespit çalışması başlatıldı

Siirt'te doludan zarar gören bahçelerde zarar tespit çalışması başlatıldı

Ekonomi Haberleri

Siirt'in Tillo ilçesinde doludan zarar gören bahçelerde zarar tespit çalışmaları yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, tarım arazileri ve bahçelerde oluşan hasarı tespit ediyor.

Siirt'in Tillo ilçesinde doludan zarar gören bahçelerde zarar tespit çalışmaları yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, dolu yağışının ardından İkizbağlar, Fersaf ve Sinep köylerinde inceleme başlattı.

Ekipler, tarım arazileri ve bahçelerde oluşan hasarı tespit ediyor.

Çalışmalara İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Ekonomi

Siirt Ekonomi Haberler

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