Siirt'te Balık Sezonu Başladı

Balık sezonunun başlamasıyla Siirt'te taze gelen balıklar tezgahlarda yerlerini aldı.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahlarında da çeşitlilik artmaya başladı. Sardalye, hamsi, istavrit, mercan, kalamar ve alabalık gibi pek çok balık türü tezgahlarda yerini almaya başlayacak. Balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti.

Sezonun bolluk ve bereketli olduğunu ifade eden balıkçı esnafı Veysi Kezer, bu sene her çeşit balığın olduğunu ve fiyatların geçen seneye göre daha uygun olduğunu kaydetti. Kezer, "Hamsi 100 lira, palamut tane 100 lira. Bu sene balıkta bolluk var, inşallah böyle de devam eder. Vatandaş bol bol yer" dedi.

Müşteri Osman Kars ise "Bu sene geçen seneye göre balığın fiyatı çok daha uygundur. Somon ve levrek kaldım. Fiyatlar kırmızı ete göre çok uygun. Balığı tercih ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİİRT