Siirt'te bahar yağmurları arıcıların yüzünü güldürdü

Yıllık 2 bin 500 ton balın üretildiği Siirt'te, mart ve nisan aylarında etkili olan yağışlarla, arıcıların yüzünü güldürdü.

Coğrafi yapısı, yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florası ile arıcılıkta önemli bir yere sahip olan Siirt'te bu yıl, bal üretiminde yüksek verim bekleniyor. Özellikle geçen yıllarda etkili olan kuraklık nedeniyle zor günler geçiren arıcıların yüzü, mart ve nisan aylarında etkili olan yağışlardan dolayı gülüyor.

Baharda etkisini gösteren yağışların bal verimini ve kalitesini artırdığını dile getiren bal üreticisi Cemal Tomris, mart ve nisan yağmurlarının kendilerine can suyu olduğunu söyledi.

Arıcılığı dedelerinden çocuk yaşlarda öğrendiğini belirten Tomris, "Bu yıl özellikle yağışların güzel geçmesiyle geçen yıla oranla iyi bir rekolte bekliyoruz. Mart ve nisan aylarında yağışların olması arılar kadar bizi de sevindirdi. Arılar gelişmekte, yavru çıkartmakta. Şubat ayında arı ve arıcılık için çok önemli bir nokta. Yıllık bakımlarımızı yaptık. Ana arı eksiklerimizi giderdik, kovan temizliğimizi yaptık. Bunları yaptıktan sonra eksik olan tek şey yağıştı ve yağış da oldu" dedi.

"Türkiye genelinde 60 bin geleneksek karakovan sepet sayısı ile Türkiye'de birinciyiz"

Türkiye geneli kuraklık söz konusu olduğunu, şubat ve mart ayı itibariyle güzel yağışlar olduğunu aktaran Tomris, "Biz arıcılar bu durumdan çok memnunuz ve kovanlarımız, arılarımız gelişmekte. Arılar petek atmakta, yavru atmakta ve biz oğula doğru gidiyoruz. Mayıs ayında burada oğula hazırlanıyoruz. Şu an arıların gelişiminde hiçbir sıkıntı yok. Ama tabii ki mayıs ayı da çok önemli. Rekolte umut verici ama mayıs ve haziran ayı da buna etki edecek iki aydır. Umuyoruz ki, mayıs ve haziran ayı da güzel geçsin, her taraf çiçek böcek olsun. Türkiye genelinde 60 bin geleneksek karakovan sepet sayısı ile Türkiye'de birinciyiz. Çok iyi üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu yıl kovan başından 25 kilogram bal bekliyoruz"

Siirt'te bin 500 ailenin arıcılık yaptığını kaydeden Tomris, "Geçen yıl rekolte düşüktü çünkü yağış yoktu, kuraklık ve küresel ısınmadan dolayı. Bu durumdan bayağı bir etkilendik. Arılar zayıf kalıp telef oldu. Ama şu an itibariyle çok güzel gidiyor her şey. Arılar güçleniyor. Geçen yıl balın rekoltesi düşük olunca balın kalitesi de etkiliyor ister istemez. Bu sene rekolteden umutluyuz. Bu sene kovan başı en az 25 kilogram bal bekliyoruz" diye konuştu.

"Geçen yıl yüzde elli bir düşüş söz konusuydu" diyen Tomris, "Bunu inşallah bu sene aşacağız. Çünkü şu an itibariyle iklim, hava ve yağış bunu gösteriyor. Çok güzel bir bitki örtüsü var. Farklı türden çiçeklerle kaplı her yer. Geçen yıl olmayan çiçekler bile bu sene oldu. Bitkiler yeşerdi. Özellikle geceleri yağışların olması ve gündüzün güneşli geçmesi bulutsuz ve yağışsız olması arı için çok önemli. Arının dışarı çıkmasını sağlıyor bu havalar" ifadelerinde bulundu. - SİİRT