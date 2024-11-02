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Siirt'te Bağcılık Projesi İçin Son Başvuru Tarihi 8 Kasım

Siirt'te Bağcılık Projesi İçin Son Başvuru Tarihi 8 Kasım
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Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, GAP Kalkınma İdaresi destekli 'Siirt Bağcılığının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' için başvuruların 8 Kasım'a kadar yapılması gerektiğini açıkladı. Proje, üreticilere yüzde 70 hibe destekli imkanlar sunarak bağcılığı teşvik etmeyi hedefliyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteklediği "Siirt Bağcılığının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" başvuruları 8 Kasım'a kadar tamamlanması gerektiği bildirildi.

Yüzde 70 hibe destekli proje, Siirt'te bağcılığı teşvik etmeyi ve üreticilerin işleme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Üzüm sıkma makinesi dağıtımı, belirlenen değerlendirme puan tablosuna göre yapılacak olup, başvurular Siirt Tarım ve Orman İl ile İlçe Müdürlüklerine şahsen yapılacak. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin, başvurularını en geç 8 Kasım 2024 Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekmekte olduğu belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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