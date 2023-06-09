Siirt'te Arıcılık Projesi İmzalandı

Siirt'te Kırsal Kalkınma Altyapı Yatırımları kapsamında hibeli arıcılık projesi için sözleşme imzalandı. Proje tutarı karşılığında yatırımcıya 500 kovan, bal süzme makinesi, arıcı barakası gibi destekler verilecek.

Siirt'te arıcılık projesinin sözleşmesi imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Kalkınma Altyapı Yatırımları yüzde 50 hibeli arıcılık projesi kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ile hibe almaya hak kazanan Murat Kocaağa arasında hibe sözleşmesi imzalandı.

Buna göre, Pervari Ekindüzü köyündeki yatırımcıya 648 bin lira proje tutarı karşılığında 500 kovan, bal süzme makinesi, tek kişilik sır alma tezgahı, arıcı barakası, mobil güneş enerji sistemi, bal sağım çadırı, elektrikli çit sistemi, şurupluk ve ana arı Izgarası desteği verilecek.