Siirt'te 523 çiftçiye 5 milyon lira değerinde 275 ton mercimek tohumu desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi (TAKEP) "Mercimekle Şahlanan Garzan Projesi" çerçevesinde Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun katılımı ile 523 çiftçiye 5 milyon lira tutarında 275 ton kırmızı mercimek tohumu törenle dağıtıldı.

Kurtalan ilçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'in her geçen gün gelişen, büyüyen, tarımsal değeri artan önemli bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Siirt'in kalkınma lokomotifinin tarım, hayvancılık ve turizm olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt ekonomisinin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için Bakanlığımızın himayelerinde, çok yönlü projeler uyguluyoruz. Her biri kendi alanında marka haline gelen Siirt Fıstığı, Pervari Balı ve Zivzik Narı, Tayfi Üzümü, yöreye has meyvelerinin yanı sıra bereketli mera ve yaylalarında büyüyen küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın gelişimine yönelik desteklerimiz ile birçok proje ve milyonlarca liralık yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kurtalan'da 550 bin dekarı geçen buğdayı, mercimeği, mısırı, pamuğu ve lavanta tarlaları ile bölgenin tahıl ambarı konumunda olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt'te yaklaşık 150 bin nüfus ve 25 binin üzerinde aile geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Başta Siirt fıstığımız, balımız, hayvancılık ürünlerimiz olmak üzere zengin tarımsal ürünlerimizin ilimiz ekonomisine katkısı 10 milyar liranın üzerindedir. Siirt, ülkemiz için çok stratejik bir ürün olan kırmızı mercimek üretiminde ülke sıralamasında 4. sıradadır. Yapılan desteklemeler ile kırmızı mercimek üretiminin ilimizde 3 yılda 70 bin dekardan 150 bin dekara ulaşmış olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyorum" şeklinde konuştu. - SİİRT