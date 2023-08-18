Siirt'te 394 Projeye 47 Milyon Liralık Destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Siirt'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen kırsal kalkınma yatırımları dağıtım törenine katıldı. Siirt Tarım ve Ağaç Müzesinde düzenlenen kırsal kalkınma yatırımları dağıtım törenine katılan Yumaklı, hibe desteği alan çiftçilere çeklerini verdi. Törende kurulan stantlarda arıcılıkla uğraşan çiftçilere verilen bal süzme makinesinde bal süzen Yumaklı, daha sonra kurulan diğer stantları gezdi. Bakan Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, kentte Kırsal Kalkınma Programları kapsamında 394 projeye yaklaşık 47 milyon liralık bir destek sağlandığını ifade ederek, 'Ben buradan bu vesileyle Türkiye'de üretim yapmak isteyen tarımsal üretimin içerisinde bulunmak isteyen bütün genç kardeşlerime mutlaka bakanlığımızın kendilerinin üretim ile alakalı isteklerine cevap verecek destekleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını özellikle istirham ediyorum. Bugün Siirt'imize yeni hibe desteklerini kazandırmak için buradayız. Makine ekipman desteği, arıcılık ve güneş enerjisi sistemleri, uzman eller projesi, bireysel sulama sistemleri projesi kapsamında 394 projeye yaklaşık 47 milyon liralık bir destek sağlamış olacağız. Siirt'imize hayırlı olsun' dedi.