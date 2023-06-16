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Siirt'te 2023 Yılı Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Siirt'te 2023 Yılı Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Ekonomi Haberleri

Siirt'te il genelinde 310 bin alanda ekili buğday ve 37 bin alanda ekili arpa biçilmesine devam ediliyor. Biçerdöver sahiplerinin ehliyet, ruhsat, çalışma yetkisi ve araç yeterliliği, güvenlik şartlarına uyup uymadığı ve ürün biçimi yaparken Valilik genel emirleri ile belirlenen azami yüzde 2'lik dökümü geçip geçmediği kontrol ediliyor.

Siirt'te 2023 yılı biçerdöver kontrolleri sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde yıl içerisinde 310 bin alanda ekili buğday ve 37 bin alanda ekili arpa biçilmesine devam ediliyor.

Merkez ve ilçelerde 2 biçerdöver ekibi ve 9 teknik personel ile devam eden denetimlerde, biçerdöver sahiplerinin ehliyet, ruhsat, çalışma yetkisi ve araç yeterliliği, güvenlik şartlarına uyup uymadığı ve ürün biçimi yaparken Valilik genel emirleri ile belirlenen azami yüzde 2'lik dökümü geçip geçmediği kontrol ediliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Ekonomi

Siirt Ekonomi Haberler

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