Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, genç girişimci kadına 63 keçi verdi
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Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri, Uzman Eller Projesi kapsamında genç girişimci kadına 63 keçi verdi. Proje çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eruh ilçesinde ikamet eden Mesude Polat adlı besiciye destek sağladı.
Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personellerince Uzman Eller Projesi çerçevesinde genç girişimci kadına 63 keçi verildi.
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi çerçevesinde başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan başvuru sahiplerinin sözleşmelerinin imzalanmasıyla projenin 2023 yılı uygulaması başladı.
Proje çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Eruh ilçesi Bayramlı köyünde ikamet eden Mesude Polat adlı besiciye 63 keçi verildi.
İl Müdürü Ergün Demirhan, genç çiftçilere desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. - SİİRT