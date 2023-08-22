Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, genç girişimci kadına 63 keçi verdi

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri, Uzman Eller Projesi kapsamında genç girişimci kadına 63 keçi verdi. Proje çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Eruh ilçesinde ikamet eden Mesude Polat adlı besiciye destek sağladı.