Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 10 milyon 550 bin liralık kırsal kalkınma projeleri için hibe sözleşmesi imzaladı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 10 milyon 550 bin lira tutarında 2 adet kırsal kalkınma ekonomik yatırım projesi hibe sözleşmesini üreticilerle imzaladı. Yatırımlar arasında bakliyat işleme tesisi ve fıstık işleme tesisi bulunuyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 10 milyon 550 bin lira tutarında 2 adet kırsal kalkınma ekonomik yatırım projesi hibe sözleşmesini üreticilerle imzaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde yapılan hibe başvuruları değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Kesinleşen ve hibe almaya hak kazanan yatırımcılar ve Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında sözleşme imza programı yapıldı.

Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlar destekleme programı çerçevesinde Siirt'te 10 milyon 550 bin TL tutarında 2 adet yatırım yapılacak.

Yatırımcı Gazanfer Toprak'a ait olan ve bölgeye katma değer kazandıracak bakliyat işleme tesisi Kurtalan merkez ilçeye bağlı Beykent Mahallesi'nde yapılacak. Bu projenin tutarının 9 milyon 300 bin lira olduğu berlirtildi.

Yatırımcı Muhammet Balci tarafından Siirt'in Tillo ilçesi İkizbağlar köyünde 1 milyon 250 bin liralık yatırımla fıstık işleme tesisi kurulacak.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve yatırımcılar arasında imzalanan protokol ile yatırım süreci başladı. - SİİRT