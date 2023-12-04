Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Yapılan Çalışmalar Hakkında Brifing Verildi

Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve beraberindeki heyet, Siirt Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Habip Öner'den yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vali Kızılkaya, iş adamlarını Siirt'e yatırım yapmaya davet ederek, bölgede faaliyet gösteren kuruluş sayısının 28 olduğunu ve 2 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Siirt Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve beraberindeki heyet, Bölge Müdürü Habip Öner'den yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında brifing aldı.

Üretimin kent ekonomisine katkısını vurgulayan Vali Kızılkaya, iş adamlarını Siirt'e yatırım yapmaya davet etti. Vali Kızılkaya, Organize Sanayi Bölgesinde 28 kuruluşun faaliyet gösterdiğini, 2 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti. Vali Kızılkaya, 18 boş parsel için alt yapıların hazır olduğunu ve teşviklerle yatırımcılara imkanlar sunulduğunu söyleyerek, 95 hektar alanın ekonomiye kazandırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Vali Kızılkaya, amaçlarının Siirt'in kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, istihdamı daha da artırmak olduğunu sözlerine ekledi. - SİİRT