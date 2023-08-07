Siirt kuru ekmeği'ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Siirt kuru ekmeğinin coğrafi işaret tescili için yapılan başvurunun onaylandığı belirtildi. Siirt kuru ekmeği, kentin coğrafi işaret alan 7. ürünü oldu.