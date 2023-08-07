Siirt kuru ekmeği'ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Siirt kuru ekmeğinin coğrafi işaret tescili için yapılan başvurunun onaylandığı belirtildi. Siirt kuru ekmeği, kentin coğrafi işaret alan 7. ürünü oldu.
"Siirt kuru ekmeği"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 29 Kasım 2021'de Türk Patent Enstitüsüne "Siirt kuru ekmeği"nin tescili için yapılan başvurunun onaylandığı belirtildi.
Açıklamada, "Siirt kuru ekmeği"nin kentin coğrafi işaret alan 7. ürünü olduğu ifade edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Ekonomi